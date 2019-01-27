عمل لبانكسي يسرق من مسرح باتاكلان في باريس 

سرقت #لوحة منسوبة إلى #بانكسي على باب خلفي لـ #مسرح_باتاكلان الذي كان مسرحاً لاعتداء في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، على ما أعلنت صالة العروض الباريسية عبر تغريدة.

وقال المسرح الذي قتل فيه 90 شخصاً في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 خلال هجوم إرهابي مندداً "سرق عمل بانكسي الذي هو ملك للجميع من سكان المنطقة و #باريس ومواطني العالم".

وقد نفذ العمل باللون الأبيض على مخرج طوارئ خلفي للمسرح ويمثل شخصا حزينا. وقد فر عبر هذا الباب الكثير من جمهور حفلة فرقة "إيغلز أوف ديث ميتال" خلال الهجوم الإرهابي.

L’œuvre de @originaIbanksy hommage aux victimes du 13/11 a été volée. pic.twitter.com/FMHoobzRXm — Bataclan (@bataclan_) January 26, 2019

وظهر هذا العمل ورسومات أخرى غير موقعة لكن منسوبة إلى نجم فنون الشارع، في العاصمة الفرنسية في حزيران/يونيو 2018.

ولم تشر التغريدة الموقعة من قبل "فريق باتاكلان"، إلى ظروف عملية السرقة.

وقالت محطة "أل سي آي" التلفزيونية، نقلاً عن مصدر مطلع على الملف إن "ملثمين مسلحين بجلاخة سرقوا اللوحة وانطلقوا بها بواسطة شاحنة".