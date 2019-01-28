"غلاس" يتصدر إيرادات السينما الأميركية للأسبوع الثاني

21 جمادي الأول 1440 هـ -

احتل #فيلم_الإثارة والرعب " #غلاس " صدارة #إيرادات_السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع وذلك للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات بلغت 19.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة بروس ويلز وصمويل جاكسون وجيمس مكافوي وأنيا تيلور ومن إخراج إم.نايت شيامالان.

وحافظ الفيلم الكوميدي "رأسا على عقب" (أبسايد) على المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي بإيرادات بلغت 12.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة كيفن هارت وبرايان كرانستون ونيكول كيدمان ومن إخراج نيل برجر.

واحتل فيلم الحركة والمغامرة "الرجل المائي" (أكوا مان) المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات 7.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة جايسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان ومن إخراج جيمس وان.

وجاء في المركز الرابع فيلم المغامرة الجديد "الطفل الذي سيكون ملكا" (ذا كيد هو وود بي كينج" بإيرادات بلغت 7.3 مليون دولار.

الفيلم من بطولة لويس آشبورن سركيس ودينيس جوف ودين تشاومو ومن إخراج جو كورنيش.

واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة (سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس) بالمركز الخامس محققا 6.15 مليون دولار.