أريانا غراندي ترسم وشما يابانيا خاطئا.. والنتيجة صادمة

تلقت نجمة البوب الأميركية، أريانا غراندي، انتقادات على خلفية وشم رسمته أخيرا، يتضمن عبارة مكتوبة بالأحرف اليابانية تحمل إشارة إلى نوع من المشويّات اليابانية، بسبب خطأ إملائي.

فقد أرادت المغنية البالغة 25 عاماً رسم وشم على كف اليد يترجم باليابانية عنوان أحدث أغنياتها "7 رينغز".

وهي نشرت صورة الوشم عبر "إنستغرام" قبل حذفها سريعا، إثر تلقيها تنبيهات من مستخدمين للإنترنت إلى أن ما رسمته لا يؤشر إلى عنوان الأغنية بل إلى نوع من الأطعمة اليابانية المشويّة على الفحم.

وبحسب لقطات شاشة لتغريدات حذفتها المغنية لاحقا، أقرت أريانا غراندي بأنها نسيت رسم حرف، لكنها أوضحت أن نوعية جلدها تتيح لها إعادة رسم الوشم كاملا مع العبارة الصحيحة.

وقد حقق التسجيل المصوّر لأغنية "7 رينغز" الصادرة في منتصف كانون الثاني/يناير نجاحا كبيرا، إذ شوهد أكثر من مئة مليون مرة عبر "يوتيوب" وتصدّر العمل مبيعات الأغنيات المنفردة في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تصدر المغنية صاحبة الشعبية الكبيرة لدى المراهقين، ألبومها الجديد في 8 شباط/فبراير قبل عيد الحب.