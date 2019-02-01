عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية ثقافة وفن

وائل كفوري بديل رابح صقر بحفلات فبراير الكويت

المصدر: العربية.نت - الرياض
رابط مختصر

اعتذر الفنان رابح صقر بشكل مفاجئ عن حفلته المقررة ضمن حفلات فبراير الكويت 2019.

وكتب تغريدة على حسابه الرسمي لم يوضح فيها الأسباب، قال فيها: "أقدم اعتذاري لجمهوري الحبيب والمسؤولين عن حفل فبراير الكويت المقام في 8 فبراير لظروفي الخاصة، وأعدهم بتواجدي في السنوات القادمة بإذن الله وأتمنى منكم ومن القائمين على هذا المهرجان قبول اعتذاري متمنياً لأرض الكويت دوام الأفراح، دمتم بخير".

رابح صقر رابح صقر

وفي الوقت الذي ظل فيه اسم رابح مطروحاً في موقع حجز التذاكر إلى ساعة متأخرة من مساء الخميس، أعلنت شركة روتانا التي أربكها الاعتذار أن الفنان #وائل_كفوري سيحل بديلاً لرابح صقر في حفلة سيحتضنها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بعد 8 أيام ويشارك فيها الفنان نبيل شعيل، ولم توضح في بيانها للجمهور آلية استرجاع التذاكر للجمهور الذي عدل عن حضور الحفلة.

كلمات دالّة

#وائل كفوري

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر