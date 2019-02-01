"العاصوف" ينال جائزة أفضل مسلسل خليجي في الكويت

تحت رعاية وزير الإعلام الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري وحضور نخبة من نجوم الدراما الخليجية والعربية، حاز المسلسل السعودي #العاصوف جائزة أفضل مسلسل درامي خليجي عرض في موسم رمضان 2018 في احتفالية كبيرة احتضنتها #الكويت.

واستلم الفنان عبدالإله السناني "شعلة الأنباء" وسط حفاوة كبيرة.

فيما نالت الفنانة سعاد عبدالله جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "عبرة شارع"، أما الفنان داود حسين فقد حاز جائزة أفضل ممثل عن دوره بنفس المسلسل، كما حاز المخرج البحريني علي العلي جائزة أفضل مخرج عن مسلسل "الخطايا عشر".

وتم خلال الحفل تكريم عدد من النجوم العرب، منهم: مصطفى شعبان عن مسلسل "أيوب"، ورانيا فريد شوقي عن دورها في مسلسل "عوالم خفية" مع الفنان عادل إمام، وكذلك الممثلة ليلى علوي، والمطرب وليد توفيق لمسيرتيهما الفنية.

يذكر أن هذه الاحتفالية جاءت بمناسبة مرور 43 عاماً على تأسيس صحيفة الأنباء الكويتية التي ذكر وزير الإعلام الجبري أنها أول صحيفة كويتية تطبع في الخارج وكان ذلك إبان الغزو العراقي عام 1990.