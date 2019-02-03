"ملايكة إبليس".. هل رفض الأزهر اسم مسلسل غادة عادل؟

أثار مسلسل "ملايكة إبليس" حالة من الجدل، وتقوم ببطولته غادة عادل ورانيا يوسف وأحمد داوود، حيث قيل إن مؤسسة الأزهر الشريف اعترضت على الاسم الخاص بالمسلسل وطالبت بتغييره.

وبالفعل استجابت أسرة المسلسل الذي يكتبه محمد أمين راضي ويخرجه أحمد خالد موسى للطلب، وتم تغيير اسم المسلسل ليصبح "وبينا ميعاد".

"العربية.نت" أجرت اتصالاً بالدكتور خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أنه باعتباره رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية هو من طالب بتغيير اسم المسلسل، ولم يكن هناك أي تدخل من الأزهر الشريف من أجل تغيير اسم المسلسل.

وأكد عبد الجليل أنه لم يذهب بفيلم "الضيف" الذي استقبلته دور العرض قبل أسابيع ويشارك في بطولته خالد الصاوي وشيرين رضا إلى مؤسسة الأزهر، فكيف يذهب باسم المسلسل من أجل إجازته، وفق تعبيره.

وكشف رئيس جهاز الرقابة عن كونه طالب صناع المسلسل بتغيير الاسم حتى لا يتسبب الاسم في حالة من الجدل، وهو ما تمت الاستجابة له بشكل سريع، حيث أصبح المسلسل يحمل اسم "وبينا ميعاد" بدلاً من "ملايكة إبليس".