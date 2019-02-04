"دكتور بسبس".. تفاصيل أول فيلم مصري إماراتي

أعلنت إحدى شركات الإنتاج السينمائي تفاصيل الفيلم المصري الإماراتي الجديد "دكتور بسبس" في احتفال بدولة الإمارات، بمشاركة عدد من أبطال العمل.

وحضر الاحتفال الفنان الإماراتي بلال عبد الله وخليفة الكعبي، ومحمد أسامة نجم مسرح مصر، والذي من المقرر أن ينطلق عرضه في دور السينما في "إكسبو 2020" بدولة الإمارات.

ورشحت الشركة المنتجة كلا من الفنانين عمرو عبد الجليل، وبيومى فؤاد، ورانيا يوسف، وعدد آخر من الفنانين، للمشاركة في أول فيلم إماراتي مصري، وهو من تأليف عمرو علي وإخراج رضا الأحمدي.

وتدور قصة الفيلم حول "دكتور حسن بسبس" الذي من المفترض أن يجسده عمرو عبدالجليل، وهو طبيب بيطري مصري لا يتقن مهنته، حيث يعمل في السيرك، ويتسبب في موت معظم الحيوانات التي يعالجها، وفجأة يكتشف ترياقاً يجعله يسمع كل الحيوانات ويفهمها ويتحدث معها، فيتم استدعاؤه من قبل رجل أعمال يعيش في الإمارات لعلاج أسده، ومن هنا تأتي المفاجآت والأحداث في قالب كوميدي.