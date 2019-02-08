كاظم الساهر يغير لقبه رسمياً.. وهذا اسمه الحقيقي!

وافقت وزارة الداخلية العراقية الخميس، على طلب الفنان العراقي كاظم الساهر واسمه الكامل كاظم جبار إبراهيم السامرائي، لتغيير لقبه في الأوراق الثبوتية من السامرائي إلى الساهر.

وقال مدير الجنسية العامة في بغداد، اللواء هيثم فاضل الغرباوي، عن وصول طلب تغيير لقب الفنان كاظم الساهر إلى المديرية، مبينا أن ذلك جاء بعد موافقة وزارة الداخلية على الطلب.

وأشار الغرباوي إلى أن "وزارة الداخلية وافقت على طلب تقدم به محامي الفنان كاظم الساهر لتغيير لقبه من السامرائي إلى الساهر"، وفقا لما نقلته "السومرية نيوز".

وكان الفنان كاظم الساهر قد تقدم بطلب رسمي للجهات العراقية المعنيّة باعتماد شهرته "الساهر" لقبا رسميا، بدلا من لقبه الأصلي "السامرائي"، لتجنب أي اختلاف في الأوراق الشخصية الأخرى.

يذكر أن آخر أعمال كاظم الساهر أغنية بعنوان "حدّثيني" وهي من ألحانه وكلمات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقدمها في حفله بدار الأوبرا في دبي.