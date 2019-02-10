200 عازف "ينقلون" إيطاليا إلى بيروت في "البستان"

يحيي نحو 200 فنان وعازف وراقص ليالي مهرجان البستان الدولي للموسيقى والفنون الأدائية الذي ينطلق في دورته السادسة والعشرين الثلاثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وتحت عنوان "كريشندو" يحتفي المهرجان بالموسيقى الإيطالية عبر 20 حفلا مباشرا في الفترة من 12 فبراير إلى 17 مارس.

يبدأ المهرجان بحفل للرباعي بريما سيراتا المكون من عازفة الأوبوا سانيا روميتش وعازف الكمان بنيامين باكر وعازفة التشيلو مريم براندي وعازف الفيولا مكسيم نوفيكوف، يرافقهم أوركسترا أكاديمية مهرجان البستان بقيادة المايسترو جيانلوكا مارسيانو.

وفي 13 فبراير يقدم التينور العالمي جوزيف كاليخا مقطوعات للإيطالي جوزيبي فيردي الذي يعتبره الأب الروحي لفن الأوبرا.

وفي 20 فبراير يقدم عازف الباندونيون الإيطالي ماريو ستيفانو بيترودارشي مجموعة من أجمل موسيقى الأفلام الإيطالية منها (لا دولشي فيتا) و(لاسترادا) و(إيل بادرينو) و(أوتو وميزو).

وفي الثالث من مارس، تقدم السوبرانو الروسية فينيرا جيماديفا أحدث أعمالها الغنائية التي صدرت في ألبوم "مومنتو إيموبيل".

وفي الثامن من مارس يقدم التينور المكسيكي خافيير كامارينا مقتطفات من أعمال الإيطالي جواكينو روسيني، بينما في التاسع من مارس/آذار تحضر (لا ترافيتا) على مسرح مهرجان البستان التي تقدمها السوبرانو الشابة ماريا مودرياك.

وقبل الختام في 15 مارس يتعرف جمهور المهرجان على النجوم الصاعدين لأكاديمية (تياترو ألا سكالا) في ميلانو.