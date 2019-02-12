شيرين تكشف عن محاولتها الانتحار والمرض الذي تتعالج منه

قصة الحب التي جمعت شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب طالتها العديد من الأقاويل التي أصر الثنائي على نفيها.

وهذه العلاقة التي انتقلت من خانة الصداقة إلى خانة الزواج، تميزت بالكثير من المواقف الرومانسية الموثّقة.

وفي لقاء مع برنامج "تخاريف" الذي يعرض عبر شاشة "MBC1" وتقدمه وفاء الكيلاني، تحدثت شيرين عبد الوهاب عن تحول الصداقة التي جمعتها بحسام حبيب إلى قصة حب.

واعتبرت الفنانة أن القدر كان له الدور الأكبر في هذا الأمر، حيث كانت تمر بأزمة نفسية، فيما حاول هو مساندتها من أجل تخطي تلك المرحلة بحكم صداقتهما.

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وفي يوم من الأيام دعاها إلى تناول العشاء، وحينها شعرت شيرين أنه "حبيبها"، فما كان منها إلا أن سألته قائلة "هو احنا ينفع نتجوز؟"، لتنشأ بينهما قصة الحب التي كللت بالزواج في النهاية.

وكشفت شيرين عن كون المهر الذي تلقته من زوجها كان "25 قرشا" فقط، إلا أن المهر المعنوي الذي حصلت عليه كان يساوي الدنيا بأكملها، حيث أهداها الله رجلا له قيمة لم تكن تتخيلها، حسب تعبيرها.

وكشفت شيرين أنها في الماضي ترددت عند العديد من الأطباء النفسيين لعلاج حالتها النفسية، لكنها في الوقت الحالي تتعالج لدى طبيب نفسي أميركي، مشيرةً إلى أن علاقة صداقة كبيرة تربطها بالطبيب. واعتبرت أن ما تبيّن أنه الأفضل لها هو أن تتحدث مع شخص يفهمها، في إشارة للطبيب، بدلا من الحديث لصديقة "قد تفشي سرها في وقت لاحق"، حسب تعبيرها.

كما كشفت عن كونها بعد ولادة ابنتيها أصيبت بالوسواس القهري، حيث كانت تتخيل أشياء لا تحدث، وهو ما يجعلها حتى الآن تتناول الأدوية من أجل علاج هذا الأمر، رغم تحسنها بشكل كبير.

وكشفت شيرين أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة في السنوات الماضية، وتمنت أن يسامحها الله على هذا الأمر.