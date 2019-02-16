غادة عادل بعد انفصالها عن زوجها: صداقتنا أصبحت قوية

بعد زواج استمر لأكثر من 20 عاما، انفصلت الفنانة غادة عادل عن زوجها المخرج مجدي الهواري، دون الكشف عن الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر.

الثنائي قررا الحفاظ على الأسرة والأبناء، وباتت أحاديثهم عن هذا الأمر تكاد تكون نادرة، ما جعل البعض يتكهن بإمكانية عودتهما إلى بعضهما البعض مرة أخرى، في ظل الصور التي ينشرها المخرج مجدي الهواري وتجمعه بغادة عادل.

إلا أن غادة تحدثت في لقاء تلفزيوني مساء الجمعة عن الأمر على استحياء، حيث أشارت إلى أن الانفصال وقع قبل عام ونصف، إلا أنهما مازالا أصدقاء وحضرت الافتتاح الخاص بمسرحيته الجديدة "3 أيام في الساحل".

وكشفت الفنانة المصرية عن كون صداقتهما أصبحت قوية للغاية في الوقت الحالي، في ظل بعض الأمور التي حدثت أثناء الزواج، وقررا على إثرها أن الراحة سيحصلان عليها إن وقع الانفصال وهو ما حدث.

وأشارت غادة إلى أنها وأبناءها الخمسة ومجدي الهواري كيان كبير، لا يمكن أن يهتز بسبب أي أمر حدث حتى وإن كان هذا الأمر هو الطلاق، الذي اعتبرته غادة كان القرار السليم لمصلحتهما معا وكذلك مصلحة أبنائها.

معتبرة أن الأمور في الوقت الحالي تسير بشكل جيد للغاية، في ظل صداقتها القوية التي تجمعها بزوجها السابق، حتى إن الضحك المتواصل والروح الطيبة باتت أكبر بينهما.