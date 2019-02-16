متحف أميركي "يعتذر" لمصر ويعيد نعشا أثريا مسروقا

قال متحف "متروبوليتان" للفنون في نيويورك إنه سيعيد قطعة أثرية ثمينة إلى مصر، بعدما علم أنها سرقت من البلاد عام 2011.

وأفاد المتحف، الجمعة، بأن مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن عثر على أدلة تظهر أن المتحف أعطى تاريخ ملكية مزورا للنعش المطلي بالذهب لنجمنخ.

اشترى المتحف القطعة من تاجر أعمال فنية في باريس عام 2017 وكان يعرضها حتى هذا الأسبوع.

كان نجمنخ كاهناً بارزاً في القرن الأول قبل الميلاد.

وقال محققون إن المتحف حصل على وثائق مزورة، بما في ذلك رخصة تصدير مصرية مزورة عام 1971.

وقدم مدير المتحف دانييل ويس اعتذاراً لمصر. وقال إن المتحف كان ضحية احتيال وشارك بشكل غير مقصود في تجارة آثار غير مشروعة.

أكد المتحف أنه يتعاون مع التحقيقات ويراجع عملية الاستحواذ.