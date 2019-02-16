منظمو الأوسكار يتراجعون عن خطة لتقليص مدة الحفل

قال منظمو حفل جوائز الأوسكار، ليل الجمعة، إنهم قرروا التراجع عن خطة لتقديم 4 جوائز أوسكار خلال فقرات إعلانية في الحفل الذي سيقام في 24 فبراير الجاري، وذلك في أعقاب غضب من مخرجين وممثلين وآخرين في هوليوود.

وقالت أكاديمية علوم وفنون السينما في بيان إنها "استجابت لرد الفعل" من أعضاء بالأكاديمية وإن جميع جوائز الأكاديمية وعددها 24 "ستقدم بدون تغيير في شكلنا التقليدي".

موضوع يهمك انضم #جورج_كلوني و #براد_بيت و #روبرت_دي_نيرو لاحتجاج متصاعد في هوليوود على خطط منظمي حفل #جوائز_الأوسكار بشأن تقديم... الأوسكار.. جورج كلوني وبراد بيت وروبرت دي نيرو غاضبون ثقافة وفن

كانت الأكاديمية أعلنت أن جوائز الأوسكار لأفضل فيلم قصير وتصوير ومونتاج وماكياج ستقدم خلال الفقرات الإعلانية في الحفل وذلك في إطار خطة لتقليل مدة عرض الحفل وزيادة الإقبال على مشاهدته عبر شاشات التلفزيون.

وقد انضم جورج كلوني و براد بيت و روبرت دي نيرو لاحتجاج متصاعد في هوليوود على خطط منظمي حفل جوائز الأوسكار .

كما وقعت ساندرا بولوك وإيما ستون وجون هام على خطاب مفتوح وقعه أيضاً المخرجون مارتن سكورسيزي وسبايك لي وألفونسو كوارون للمطالبة بالعدول عن القرار.

وهذه الخطة جزء من محاولة لتقليل مدة عرض الحفل وزيادة الإقبال على مشاهدته عبر التلفزيون.