ماجد المهندس لنجوى كرم "الله يحميكِ".. وهكذا ردت

شهدت رابع حفلات مهرجان "فبراير الكويت 2019" التي صادفت يوم عيد الحب في 14 فبراير إطلالة مختلفة لنجمي الأغنية العربية ماجد المهندس ونجوى كرم على مسرح دار الأوبرا الكويتية، وحققت السهرة التي بدأتها "شمس الأغنية"، واختتمها "البرنس"، رقماً قياسياً على صعيد بيع ونفاد التذاكر.

وفي حين رحب ماجد بنجوى قائلاً : "وحشتيني.. قمر دائماً ما شاء الله عليك، الله يحميكِ، والله دوماً نتعلم منك.

ردت النجمة اللبنانية قائلة: "إنت اللي ما في منك". وأضافت: "نشوف كتير أصوات بس مش دايماً مرفقة بالأخلاق.. أنا بنحني أمام أخلاقك الحلوة وإنسانيتك الرائعة.. وعمره ما جمعنا إلا الأخلاق الحلوة".

وكانت نجوى قد بدأت حفلها بتقديم أغنية وطنية للكويت، وحيت الجمهور قائلة: "مساء الوطنية، ولو تخيلنا حالنا بلا حب بنلاقي الدنيا ما تسوي شي، يمكن أوقات الحب مر.. بس دمعه بيحلي

".

وبعد ختام فقرتها الغنائية لبت طلب أهل الإعلام، فتحدثت إليهم عن الحفل وتعاقدها الجديد مع "روتانا" ومشاريعها القادمة.

أمّا ماجد المهندس فقبل أن يبدأ فقرته كشف إعلامياً أنه يستعد قريباً لتقديم أغنية جديدة بعنوان "أوقعلك عقد".

وقدّم ماجد خلال فقرته التي تولى قيادتها المايسترو مدحت خميس باقة من أجمل أغانيه الرومانسية القديمة والجديدة. بدأها بأغنية في حب الكويت، التي صافح بها جمهوره في الحفل، ثم انتقل إلى أغاني ألبومه الأخير "الدنيا دواره"، كما قدم بعضاً من أغانيه المنفردة.