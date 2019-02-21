نجمات شهيرات يلجأن للطبيب النفسي وهذه أسبابهن

بعيدا عن الشهرة والأضواء التي يعيشها نجوم الوسط الفني، هناك ضريبة عادة ما يدفعها البعض بسبب الضغوط التي يعيشونها ولا يستطيعون الإفصاح عنها للجميع.

عدد من نجمات الوسط الفني أعلنّ الأمر صراحة ولم يجدن حرجا في الإعلان عن كونهن ذهبن إلى الطبيب النفسي، وكانت آخرهن الفنانة #شيرين_عبد_الوهاب ، التي أكدت أنها أقدمت على الانتحار، وتعاني من مرض #الوسواس_القهري .

وأشارت إلى كونها استعانت بطبيب نفسي من أجل مواجهة هذا الأمر، ويبدو أنها في طريقها للتغلب على هذه القصة، خاصة أنها طالبت الجميع بألا يفكروا في الانتحار مطلقا.

فيما أشارت الفنانة #إنجي_المقدم إلى أنها تذهب إلى طبيب نفسي في بعض الأوقات، خاصة حينما ترغب في الحديث مع شخص محترف، وحينما تجد أنها تائهة وتسيطر عليها المخاوف، معتبرة أن الجميع يعاني من مشاكل نفسية.

من جانبها، أكدت #هند_صبري أنها ذهبت قبل 15 عاما إلى الطبيب النفسي حينما كانت تحقق في تلك الفترة نجاحات فنية كبيرة، ولكنها لم تكن تجد السعادة بداخلها، فرغم ظهورها في المناسبات سعيدة إلا أنها كانت تشعر بحزن عميق.

وقتها ذهبت إلى الطبيب النفسي وخضعت لجلسات، علمت فيها أن هناك تراكمات كانت سببا في الحالة التي وصلت إليها قبل أن تتجاوزها.

بينما كان الاكتئاب الشديد سببا في تردد الفنانة #غادة_عبد_الرازق على الطبيب النفسي، واعتبرت أن الخلافات التي تسيطر على الوسط الفني كانت السبب في إصابتها بالاكتئاب وذهابها إلى الطبيب بسبب تعرضها للخيانة من إحدى صديقاتها.

واعتبرت أن المرض النفسي مرض عادي يصيب أي إنسان مثل الأمراض العضوية، وبالتالي لم تجد حرجا في الإعلان عن تلك القصة.

يسرا بدورها أكدت توجهها إلى الطبيب النفسي كصديق تتحدث معه، ولم تذهب إليه كمريضة، حيث ترغب في الفضفضة والحديث عما بداخلها حتى وإن استمر الأمر لساعات.

الشخصيات التي تلعبها النجمات تسببت أيضا في ذهابهن إلى الطبيب، وهو ما حدث مع #رانيا_يوسف التي أكدت أن الشخصية التي قدمتها في مسلسل "أهل كايرو" ظلت مسيطرة عليها وسببت لها ضيقا نفسيا، وهو ما جعلها تذهب إلى الطبيب النفسي.