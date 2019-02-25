أنغام تعلق للمرة الأولى على زواجها

أقاويل كثيرة طاردت الفنانة #أنغام في الأيام الأخيرة، بشأن زيجة سرية تجمع بينها وبين الموزع الموسيقي #أحمد_ابراهيم الذي تعاون معها في عدد كبير من أغاني ألبومها الجديد.

تلك الزيجة التي دعمتها الكثير من الشواهد والمواقف، وزاد من الغموض صمت الطرفين تجاه ما يتردد بشأنهما في وسائل الإعلام، حيث وجه ابراهيم التهنئة لأنغام على ألبومها الجديد عبر حسابه على "انستغرام" قائلا "ألف مبروك يا حبيبتي.. ربنا يسعدك وينجحك"، لترد عليه أنغام قائلة "مبروك علينا يا حبيبي".

وفي حفلها الأخير بالكويت ظهرت أنغام وهي ترتدي خاتم الزواج، ويبدو أنها الخطوة التي أرادت من خلالها التمهيد لإعلان الأمر، حيث أطلت في لقاء قصير ببرنامج "MBC Trending" الذي يعرض عبر شاشة "MBC".

وبسؤالها عما يتردد حول الزواج، اكتفت أنغام بالإجابة قائلة "الله يبارك فيك"، وذلك في إشارة إلى تأكيد الزواج قبل أن تنهي اللقاء وتغادر.

وفيما يتعلق بكواليس الزواج، كشفت بعض المصادر أنه وقع قبل أشهر في حضور عائلة أنغام، إلا أن وفاة أختها غنوة تسبب في تأجيل الإعلان عن الأمر.