دبي: معرض "سكة الفني" يقدم مواهب ناشئة للعالم

أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون اليوم، أن النسخة التاسعة من معرض "سكة الفني" ستعرض أعمالا لفنانين ناشئين إماراتيين وآخرين من المنطقة على مدى 9 أيام، ضمن موسم دبي الفني 2019.

وذكرت الهيئة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر" أن المعرض أصبح منصة مثالية للمواهب الناشئة للوصول إلى الجمهور العالمي ما يجعله واحدا من أهم الفعاليات المرتقبة في الموسم الفني.

وتتمحور الأعمال الفنية التي يقدمها المعرض حول موضوع "نافذة مفتوحة على الفن والتسامح"، تماشياً مع محاور مبادرة "عام التسامح" التي أعلنتها دولة الإمارات للعام 2019.

وتتضمن النسخة التاسعة باقة من المعارض والإبداعات الفنية، وعروض الأداء والفن التشكيلي، والعروض الموسيقية والسينمائية، وورش العمل، ومجالس الشعر والحلقات الحوارية، ومنصات الأطعمة المحلية.

ويقدم المعرض هذا العام تجربتين منفصلتين ومترابطتين هما: "سكة نهاراً" الذي يحتفي بالأعمال والمعارض الفنية للمبدعين المقيمين في حي الفهيدي، و"سكة ليلاً" الذي يستضيف أنشطة ثقافية متعددة يشارك فيها عدد من مبدعي المشهد الفني المحلي.

وينطلق المعرض في 16 مارس المقبل ويستمر حتى 24 منه، برعاية الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الثقافة والفنون في دبي.