رحيل الموسيقي أندريه بريفين حائز 4 أوسكارات

توفي المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا الأميركي من أصل ألماني أندريه بريفين الحائز على أربع جوائز أوسكار، الخميس عن 89 عاما حسب ما أفادت شركة "آي أم جي" التي تمثله.

وكان بريفين معروفا أيضا بزواجه من الممثلة الأميركية ميا فارو التي أنجبت منه ثلاثة أطفال وتبنت معه ثلاثة آخرين من بينهم سون-يي التي أصبحت بعد ذلك شريكة حياة المخرج وودي آلن.

ولم يكشف عن أسباب الوفاة.

ولد أندرياس بريفين في برلين في السادس من نيسان/أبريل 1929 وانتقل إلى الولايات المتحدة في العام 1939 مع عائلته التي فرت من النازية.

واعتبارا من نهاية الأربعينيات بدأ يعمل في هوليوود كمنسق ومؤلف موسيقي وقد توج مسيرته بأربع جوائز أوسكار عن أفلام "جيجي" (1958) و"بورجي أند بس" (1959) و"إيرما لا دوس" (1963) و"ماي فير ليدي" (1964).

وكان المؤلف الموسيقي الناجح جون وليامز الذي وضع موسيقى سلسلة "ستار وورز" أوضح في وثائقي لهيئة "بي بي سي" مكرس لأندريه بريفين أن هذا الأخير كان له تأثير كبير على فنه.

وألف بريفين كذلك موسيقى الكثير من المسرحيات الكلاسيكية ومن بينها "ايه ستريت كار نايمد ديزاير" التي نالت نجاحا كبيرا وقدمت في مدن عدة.

وكان بريفين قائد أوركسترا أيضا وقاد الكثير من الفرق الكبيرة ومن بينها فرقة لندن الفلهرمونية الملكية وأوركسترا نيويورك الفلهرمونية وأوركسترا لندن السموفنية.

وإلى جانب ذلك كان بريفين يعزف موسيقى الجاز على البيانو. وقد عزف خصوصا مع المغنية الأميركية الشهيرة إيلا فيتزجيرالد وعازف البوق ديزي غيليبسي وعازف البيانو أوسكار بترسون.

وقد نال عشر جوائز غرامي في مجالات موسيقية متنوعة. وتزوج أندريه بريفين خمس مرات لا سيما من الممثلة ميا فارو بين العامين 1970 و1979.