شاهد.. متسابق سوري يُبكي لجنة تحكيم "غوت تالنت"

في حلقة السبت من برنامج "أرابز غوت تالنت"، كان للمتسابق السوري نزار علي بدر قصة خاصة استحوذت على اهتمام الجميع وتسببت في بكائهم.

المتسابق الذي يبلغ من العمر 54 عاما، يمتلك موهبة في النحت والتشكيل بالحجر منذ 35 عاما، حيث كان ينحت في بداية حياته بالصلصال والطين قبل أن يتطور الأمر ويصل إلى النحت بالحجارة.

وفي عرضه أمام اللجنة، قدم المتسابق تشكيلا حول الهجرة التي حدثت بسوريا، ولم تمض لحظات حتى استحوذ ما يقدمه المتسابق على اهتمام الجميع، حيث طوع الحجارة في تشكيل لوحته التي ينحتها والتي تسببت في بكاء الجميع، فلم تمتلك اللجنة دموعها وكذلك مقدمو البرنامج والجمهور الذي وقف ليصفق للمتسابق.

وفور انتهاء العرض علق حلمي قائلا "آآآه.. الحجر راح ينطق والبني آدمين مبتنطقش.. والله معنديش إحساس أو فعل نفسي اعمله غير انى أنا أبوس راسك على هذا الاحساس والعمل اللى انت عامله.. أثرت فيا ووجعت قلبي بحجرك".

وتابعت نجوى كرم قائلة "ومين اللى قال ان الحجر ما بينطق.. احنا اللى ما بنعرف نسمع"، وبعدها وجه علي جابر التحية للمتسابق على قدومه للبرنامج.

وبعد حصوله على إجازة اللجنة، صعد حلمي على المسرح مسرعا وقام باحتضان المتسابق وتقبيل رأسه ليعبر عن مدى إعجابه بما قدمه، وهو الأمر الذي تفاعل معه كل المتواجدين.