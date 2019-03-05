الفنانة أحلام تغني بالرياض يوم 21 مارس.. وهذا ما قالته

أعلن عضو اللجنة الفنية بهيئة الثقافة عبدالله مخارش عن إقامة حفلة للفنانة أحلام يوم 21 آذار /مارس القادم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وهي الحفلة الأولى لنجمة الأغنية في السعودية، وعلقت أحلام عبر حسابها قائلة: "ياخي السعودية غير أحس كأنها أول حفلة لي".

وأكدت أحلام في سياق إجاباتها على الجمهور بأن الحفلة ستكون للعائلات، في حين أنها طلبت من الجمهور اختيار أغنيات حفلتها المرتقبة.

ويترقب الجمهور السعودي إطلالة الفنانة أحلام، التي تتمتع بشعبية كبيرة ونجومية لم تنطفئ منذ انطلاقتها المميزة عام 1995.