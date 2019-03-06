حمى كمال الأجسام تجتاح نجوم الدراما والسينما

منافسة شرسة تشهدها الساحة الدرامية بين النجوم، حيث يرغب الجميع في إتقان أصعب الأدوار، حتى وإن استلزم الأمر مجهودا غير طبيعي. وتتملك الرغبة عددا من النجوم للظهور في أدوار تتطلب قدرات بدنية خاصة.

وفي مقدمة هؤلاء النجوم يأتي محمد عادل إمام الذي يستعد لبطولة مسلسل "هوجان"، وهو العمل الذي يحمل اسم المصارع الشهير، وعلى نفس الخطى يظهر إمام من خلال ملصق العمل.

قدرات خاصة يقدمها محمد عادل إمام من خلال شخصية البطل الذي لا يقهر، ويلقب من الجميع بـ "هوجان" لتمتعه بصفات استلزمت تدريبا شاقا للغاية.

ولإثبات صدق هذا الأمر، نشر محمد عادل إمام فيديو للتدريبات التي يخوضها بصحبة مدربه الخاص، والتي تظهر وصوله إلى حالة بدنية متميزة.

وفي نفس الإطار يأتي مصطفى شعبان الذي يخوض السباق الدرامي بمسلسل "أبو جبل"، ويظهر من خلال الإعلان التشويقي في شخصية الملاكم.

ونشر شعبان مقطع فيديو للتدريبات والتحضيرات التي يخوضها من أجل هذا المسلسل، ويبدو أنها المرة الأولى التي سيعتمد فيها شعبان على الشق البدني في مسيرته الفنية.

وعلى نفس النهج، يسير الفنان ياسر جلال بمسلسله الجديد "لمس أكتاف"، حيث يلعب دور مصارع يتورط في العديد من الأعمال الإجرامية، إلا أنه يقرر التوبة والاستقرار بصحبة عائلته حتى يجد نفسه ملاحقا من قبل عصابات إجرامية.

جلال يستغل النجاحات التي حققها خلال الأعوام الماضية عبر أعمال درامية اعتمد فيها على الشق البدني ولاقت نجاحا كبيرا لدى الجمهور وجعلته واحدا من أبطال الصف الأول في الدراما.

وفي الإعلان التشويقي الخاص بالمسلسل ظهر جلال بصحبة المصارع المصري كرم جابر وهما يتنافسان في المصارعة الرومانية من أجل التعريف بالمسلسل.

الأمر لم يتوقف على الدراما فقط، بل وصل إلى السينما، وهو ما ظهر من خلال الصور التي نشرها المطرب تامر حسني في الأيام الماضية، والتي ظهر فيها داخل صالة التمرينات الرياضية.

وأخبر حسني جمهوره أن التمارين التي يقوم بها تأتي من أجل الشخصية التي يلعبها في فيلمه الجديد دون الكشف عن طبيعة الدور، واكتفى بالإشارة إلى أن المخرج سعيد الماروق هو من سيتولى إخراج الفيلم.