رحيل الفنان الأردني سعد الدين عطية إثر أزمة صحية

انتقل الفنان الأردني، سعد الدين عطية، إلى رحمة الله، السبت، عن عمر يناهز 60 عاما بعد أزمة صحية طارئة.

ومن أشهر المسلسلات التي شارك بها الفنان الراحل: "سمرقند" و"دقة قلب" و"نمر بن عدوان".

ويعد عطية من مؤسسي الحركة المسرحية في الأردن وعضو نقابة الفنانين الأردنيين.

وفي عالم المسرح، كانت أبرز مساهماته في مسرحيتي "نور من السماء" و"زواد ولد عواد".

ونعى وزير الثقافة ووزير الشباب الأردني، الدكتور محمد أبو رمان، الفنان الراحل، مشيرا إلى مساهمته في تأسيس الحركة المسرحية في المملكة بداية السبعينيات، وتقديمه العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، إضافة إلى حضوره الدائم والمبهج في معظم المناسبات الثقافية لمتابعة أنشطة زملائه الفنانين.

وقدم أبو رمان تعازيه إلى زملائه في نقابة الفنانين الأردنيين وأسرته، ومحبي فنه الذي تميز بالبساطة، وقربه من الناس، نقلا عن وكالة الأنباء الأردينة (بترا).

كما نعى نقيب الفنانين الأردنيين، حسين الخطيب، الفنان عطية الذي كانت له مساهمة فاعلة في حفظ أرشيف الفنانين الأردنيين من خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.