فنان مصري يكشف كيف حاولت جماعة الإخوان استقطابه

كشف الفنان المصري سامح حسين عن فترة من حياته حاولت جماعة الإخوان المسلمين استقطابه فيها، وتحويله إلى فرد من أفرادها.

وأكد حسين في لقاء تلفزيوني أن تلك الفترة كانت فترة سيئة في حياته، إلا أنه لم يندم عليها، خاصة أنه يتعلم دائما من كل الفترات الخاصة التي يمر بها في حياته، حتى وإن كانت فترة غير جيدة.

وأشار إلى كونه مثل أغلب المصريين ينتمي إلى أسرة متدينة، وكان يتردد على المسجد من أجل الصلاة، وقتها اصطاده البعض، واعتقد وقتها أنهم أهل الدين فقرر أن يكون إلى جوارهم.

إلا أنه بعدما تعرف عليهم شعر بأجواء مريبة، حيث كانوا يفرضون عليه المشاركة في ألعاب عنيفة مثل "الكونغ فو" و "الملاكمة" بدلا من لعب كرة القدم التي يحبها، ما جعله يرى أنهم يقودونه إلى طريق العنف.

وكانوا يرفضون منحه الفرصة من أجل إبداء الرأي، ويفرضون عليه الاستماع إلى ما يقولونه، وهنا قرر الابتعاد عنهم وعدم الانسياق خلفهم.

وأكد حسين أنه تعلم من هذه الفترة أن الدين يسر وليس عسرا، كما أن الأهل عليهم دور كبير في الاستماع إلى أبنائهم بدلا من تركهم إلى هذه الجماعات كي تسيطر عليهم.