رامي إمام: الزعيم بخير والحديث عن صحته خط أحمر

ردة فعل واسعة أحدثتها الأخبار الخاصة بصحة الزعيم عادل إمام، وما تردد حول أزمة صحية يعاني منها تسببت في إيقاف تصوير مسلسله الجديد.

تلك الأخبار التي نفاها منتج المسلسل هشام تحسين في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، وأكد أن عادل إمام في صحة جيدة للغاية.

اتصالات كثيرة تلقاها صناع المسلسل بعد نشر "العربية.نت" تصريحات المنتج، رغبة في الاطمئنان على عادل إمام، والمطالبة بوجود رد رسمي على كل ما يشاع حول صحته.

وهو ما دفعهم إلى إصدار بيان رسمي، أرسل المنتج هشام تحسين نسخة منه إلى "العربية.نت"، حيث جاء على لسان رامي إمام مخرج المسلسل والمشارك في إنتاجه إلى جوار هشام تحسين.

وأكد رامي إمام أن الأخبار التي نشرت بشأن صحة الزعيم هي أخبار كاذبة، مؤكدا أن والده يتمتع بصحة جيدة، وتم تصوير جزء كبير من مسلسل "فالنتينو" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وأوضح المخرج المصري أن توقف تصوير المسلسل لم يأت بسبب صحة والده، وإنما لأسباب أخرى لن يكشف عنها في الوقت الحالي، متسائلا عمن يقف وراء نشر أخبار سلبية عن العمل.

وانتقد رامي إمام المواقع التي تتعرض لصحة عادل إمام، مؤكدا أن صحة الزعيم خط أحمر ولا يجوز لأحد الاقتراب منه، ومن غير اللائق تناول ذلك في الصحف بهدف تعطيل والشوشرة على العمل.