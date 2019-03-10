هكذا علق عادل إمام على الأخبار الخاصة بحالته الصحية

أقاويل كثيرة تم تداولها حول الحالة الصحية للفنان عادل إمام، الذي يقوم بتصوير مسلسل "فالنتينو" من أجل العرض في شهر رمضان المقبل.

ومن هذه الشائعات أن المسلسل توقف تصويره بسبب أزمة صحية مفاجئة أصابت الزعيم كما يلقبه الوطن العربي، كما أشار البعض إلى أن هناك تكتما على الحالة الصحية الحرجة التي يمر بها عادل إمام.

"العربية.نت" أجرت اتصالا بالمنتج هشام تحسين الذي يشارك في إنتاج مسلسل الزعيم مع رامي إمام، حيث علق على تلك الأخبار قائلا: "كلام فارغ"، مشيرا إلى أن المسلسل منذ انطلاق تصويره وهو يتعرض لهذه الشائعات.

وأوضح المنتج أن التصوير يخضع لجدول خاص، وأن التوقفات طبيعية أثناء تصوير أي عمل فني.

وكشف المنتج عن تواجده بصحبة عادل إمام يوم الجمعة، حيث كان الأخير في صحة جيدة للغاية، وحينما علم بالأخبار التي تتحدث عن حالته الصحية علق بقوله: "سيبكم منهم".

وكان هشام تحسين يرغب في إصدار تعليق من أجل الرد على هذه الشائعات، إلا أن رامي إمام أخبره أنهم معتادون على هذا النوع من الشائعات والأقاويل.

وأكد المنتج تحسين الانتهاء من تصوير 40% من أحداث المسلسل، وهو رقم أكبر مما كان مخططا له في هذه الفترة، في ظل انطلاق تصوير المسلسل مبكرا، وكذلك لسهولة التعامل مع النص السلس للمسلسل الذي كتبه أيمن بهجت قمر.