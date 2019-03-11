شاهد.. أول ظهور لعادل إمام بعد شائعة مرضه

بشكل عملي قرر المخرج رامي إمام الرد على كافة الشائعات التي طالت والده الفنان عادل إمام في الأيام الأخيرة، وتناولت الحالة الصحية الخاصة به والحديث عن مروره بأزمة صعبة.

حيث نشر من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو من تصوير مسلسل "فالنتينو"، الذي جرى تصويره اليوم الاثنين.

والذي يظهر فيه الزعيم عادل إمام خلال كواليس التصوير بصحبة حمدي الميرغني وعدد آخر من الممثلين، أثناء تبادل أطراف الحديث قبل تصوير أحد المشاهد.

وظهر عادل إمام بصحة جيدة للغاية، ردا على كل الأقاويل التي تناولته في الأيام الماضية، والتي استمرت رغم نفي صناع المسلسل لها وتكذيبها.

ولم يجد رامي إمام مخرج ومنتج العمل مفرا سوى نشر مقطع فيديو لوالده من كواليس التصوير كي يرى الجميع الحالة الصحية لعادل إمام.