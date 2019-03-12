أسرة شكري سرحان تتبرأ من فتاتين وتهدد إسعاد يونس

بسبب فتاتين ظهرتا مع الفنانة المصرية، إسعاد يونس، قبل عامين على شاشة إحدى الفضائيات المصرية، هددت أسرة الفنان الراحل شكري سرحان بمقاضاة الفنانة والفتاتين.

تفاصيل القصة بدأت قبل عامين، عندما استضافت الفنانة إسعاد يونس فتاتين تسميان دينا ورغدة، ظهرتا قبل سنوات في إعلان تلفزيوني شهير، وأكدت الفتاتان خلاله أنهما حفيدتا الفنان الراحل شكري سرحان.

مرت الحلقة ولم ينتبه أحد لحديث الفتاتين، إلا أن السفير يحيى شكري سرحان، نجل الفنان الراحل والمقيم مع أسرته حاليا في أستراليا، شاهد مؤخرا فيديو للحلقة، وتدخل على الفور وأصدر بياناً باسم الأسرة نفى فيه مزاعم الفتاتين وهدد بمقاضاة إسعاد يونس ما لم تقدم توضيحا، واعتذارا للأسرة والمشاهدين.

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وقال بيان الأسرة إنه "في إحدى حلقات برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه إسعاد يونس، استضافت الفنانة فتاتين ادعتا أنهما حفيدتا الفنان الراحل شكري سرحان، وهذا ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة ومخالف تماماً للحقيقة".

وأضاف البيان أن "الفنان الراحل لم ينجب سوى اثنين من الأبناء الذكور، الأكبر هو السفير يحيى شكري سرحان والمقيم بأستراليا مع ابنه الفنان كريم سرحان وهو الحفيد الأول للفنان الراحل، والابن الثاني هو الفنان والسيناريست الراحل صلاح شكري سرحان الذي رحل في العام 2015 ولديه من الأبناء أربعة هم فارس ونور والعزيز بالله وليلى، وأكبرهم في المرحلة الثانوية".

وأكد البيان أنه إذا لم تقم القناة ومقدمة البرنامج بالاعتذار رسمياً عن هذا الأمر فسيتم اتخاذ اللازم قانونا معهما، كما أكد أنه سيتم أيضاً اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفتاتين.

وتبين أن الحلقة التي ظهرت فيها الفتاتان عرضت في يناير/كانون الثاني من العام 2017، وكان السفير يحيى شكري نجل الفنان الراحل في مهمة عمل وقتها بالنرويج ولم يشاهدها.

وشكري سرحان من مواليد 13 مارس/آذار 1925 بالشرقية شمال مصر، وهو شقيق كل من الفنانين الراحلين صلاح سرحان وسامي سرحان وخال المطربة سوزان عطية.

شارك لأول مرة كممثل في فيلم "لهاليبو" مع الفنانة الراحلة نعيمة عاكف عام 1949، ثم اختاره يوسف شاهين لفيلمه "ابن النيل" عام 1951 والذي كان الانطلاقة الحقيقية له. وبعدها أدى دور البطولة في العديد من الأعمال منها "شباب امرأة" و"الطريق المسدود".

خلال مسيرته الفنية قدم للسينما 150 فيلما كان آخرها فيلم الجبلاوي عام 1991 وتوفى في 19 مارس/آذار من العام 1997 عن عمر ناهز 72 عاماً.