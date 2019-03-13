أغاني بريتني سبيرز تتردد في مسرحية غنائية في برودواي

أعلنت المغنية الأميركية، بريتني سبيرز، أن أغنياتها ستتردد في برودواي ضمن مسرحية غنائية تحمل توجهات نسوية واضحة.

موضوع يهمك بدأ أفراد أوركسترا شيكاغو السمفونية، وهي من الأشهر في الولايات المتحدة، إضراباً الاثنين بعد 11 شهراً من المحادثات غير... إضراب فني.. عازفو أوركسترا شيكاغو يوقفون الموسيقى الأخيرة

وأشارت المغنية البالغة 37 عاما عبر موقعها الإلكتروني: "أنا سعيدة للغاية بأن تكون هناك مسرحية غنائية مع أغنياتي الخاصة.. تدور قصتها في عالم ساحر مليء بالشخصيات التي كبرت معها وأعشقها وهي عزيزة على قلبي". وأضافت: "هذا الأمر بمثابة حلم يتحقق بالنسبة لي".

ومن المقرر تقديم العرض الأول لمسرحية "وانس أبون إيه وان مور تايم" في 29 تشرين الأول/أكتوبر في شيكاغو. بعدها ستعرض المسرحية اعتبارا من 13 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى الأول من كانون الأول/ديسمبر في برودواي بنيويورك.

وعنوان المسرحية مستوحى من أغنية "بايبي وان مور تايم" الصادرة في 1998 والتي أطلقت مسيرة هذه المغنية قبل أن تصبح واحدة من أنجح المغنيات في التاريخ الموسيقي الحديث.