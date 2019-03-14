وفاة الفنان التشكيلي السوري محمد ناجي العبيد عن 101 عام

توفي الفنان التشكيلي محمد ناجي العبيد الخميس عن عمر ناهز 101 عام.

ولد العبيد عام 1918 في دير الزور بشرق سوريا، ومارس في بداياته مهنا عدة، فعمل صحافيا ومدرسا للتربية الفنية وخطاطا قبل أن يتفرغ للفن.

تأثر بمدارس واتجاهات فنية مختلفة لكن الجزء الأكبر من أعماله يندرج تحت ما يوصف "بالفن الشعبي" المستمد من الحياة اليومية للناس وعاداتهم وملابسهم ومنازلهم.

ترك العبيد رصيدا كبيرا من الأعمال يقارب 600 لوحة من بينها لوحات لملوك ورؤساء وشخصيات تاريخية بارزة مثل فاروق الأول ملك مصر، والحسين بن طلال ملك الأردن، والرئيس السوري أديب الشيشكلي.

شارك في نحو 115 معرضا محليا وعربيا، كما أقام 35 معرضا خاصا.

كرمته سوريا في أكثر من مناسبة، وحصل على 12 وساما وشهادة تقدير منها وسام 8 آذار.

اقتنت أعماله مؤسسات ومتاحف كبيرة، منها المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس، كما كانت أعماله محور عدد من الرسائل العلمية بالجامعات.