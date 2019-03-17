مجموعة شعرية للسعودي عبدالله ثابت.. وأدونيس يعلّق

صدر للشاعر والروائي عبدالله ثابت، مجموعة شعرية باللغتين العربية والفرنسية بالتزامن، وستتوفر بمعرضي الرياض وباريس الدوليين للكتاب، والمقامين حالياً، منذ منتصف مارس.

النسخة الفرنسية جاءت بعنوان "معلق في عدم"، وصدرت عن دار "لارماتان"، نقلها للفرنسية الشاعر والمترجم التونسي أيمن حسن.

أما النسخة العربية فحملت عنوان "جلبة لتحريك الوقت"، وقد صدرت عن دار مسكيلياني التونسية.

وقد مُهرت النسختان باستهلال الشاعر والمفكر المعروف أدونيس.



ومما جاء في استهلال أدونيس: "يسعدني أن أرى من جديدٍ، في هذه المجموعة من القصائد، كيف تخرج الكلمات من سُباتِها. كيف تنفرُ، وتتموّجُ، وتشطح. وكيف تتآلف وتتشظّى، كمثل انفجاراتٍ ضوئيّة. تلقائيّاً، سيجد القارئ نفسَه ذاهِباً آتِياً في أفقِ هذه الكلمات. يتأمّل، يتساءلُ، يبحث، يستقصي. في مَنْأى عن السائد الثقافيّ".

كما جاء أيضاً أن "عبد الله ثابت في طليعة كَوْكَبةٍ من الكتّاب والشّعراء، يعملون على اكتشاف طُرُقٍ جديدةٍ للعلاقات النّاشئة المُعقَّدة في عالمنا الحديث، بين الإنسان والكون، بين اللغة وأشياء العالم، وبين الكلمة والشّيء، وعلى التّأسيس لطرُقٍ جديدةٍ في التّفكير وفي التّعبير".