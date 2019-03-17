من هي معشوقة فنان العرب التي رآها بعد ربع قرن؟

تحقق حلم فنان العرب، محمد عبده، بالغناء على أرض الأحساء مساء الجمعة، بعد أكثر من ربع قرن من غناء أوبريت "مولد أمة"، والذي ردد فيه البيت الشهير "معشوقتي.. معشوقتي.. مشتاق أبى أشوف الحسا.. شربت من عين الحسا.. وأكلت من تمر النخيل"، حيث اكتظت مدینة الأمیر عبدالله بن جلوي الریاضیة بأكثر من 8 آلاف متذوق للفن، ضمن فعالیات موسم الشرقیة 2019 الشرقیة ثقافة وطاقة".

وقال محمد عبده قبل انطلاق سلسلته الغنائية التي امتدت أربع ساعات: "قبل أكثر من ربع قرن ونحن نغني عن الأحساء وما شفناها إلا الآن لأول مرة، وطبعا لها تاريخ وذكريات عريقة في تاريخ الجزيرة العربية، وتمنيت المكوث فيها أياماً ما بين العيون والنخيل وأهاليها الكرماء، لكن سأعود للمنطقة قريباً".

وقدم فنان العرب 14 أغنية تفاعل معها الجمهور، حيث قدم في الوصلة الأولى مجموعة من أشهر أعماله مثل :"على البال" و "لي 3 أيام" و "أعترف لك" و"مذهلة" وفي الوصلة الثانية تجلى الفنان محمد عبده، وأعاد الجمهور إلى "صوتك يناديني" و "المعازيم"، وكذلك "اختلفنا" و"أيّوه".

في حين ختم الليلة التي سيتذكرها الأحسائيون طويلاً بأغنية "فوق هام السحب" التي أشعلت الأجواء.