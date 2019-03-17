وفاة الفنان المصري جلال عيسى عن 82 عاماً

غيَّب الموت، صباح اليوم الأحد الفنان المصري، جلال عيسى، عن عمر ناهز 82 عاماً.

وتوفي جلال عيسى في أحد المستشفيات بالقاهرة، وفق ما نقلت مواقع إخبارية مصرية.

وجلال عيسى كان لاعب كرة سلة في النادي الأهلي، حتى اكتشفه المخرج أحمد ضياء الدين، فمنحه أولى فرصه في فيلم المراهقات 1960، وقبلها قدم أدواراً صغيرة في باب الحديد عام 1958، ويعتبر فيلم شد أجزاء في عام 2015 هو آخر أعمال الفنان الراحل.

يذكر أن جلال عيسى من مواليد 17 يوليو 1937 ومن أشهر الأفلام التي شارك بها معسكر البنات والمراهقات وأغلى من حياتي وأنف وثلاث عيون وأونكل زيزو حبيبي والحب الخالد وغيرها.