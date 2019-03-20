بتجربة مختلفة.. حنان ترك تعود للسينما بعد غياب 7 سنوات

بعد غياب امتد لـ 7 سنوات كاملة، تعود الفنانة المصرية حنان ترك إلى السينما مرة أخرى، من خلال فيلم يحمل اسم "النداهة"، يشاركها بطولته هاني عادل.

وتعود حنان التي شاركت للمرة الأخيرة سينمائيا بفيلم "المصلحة" بصحبة عدد كبير من النجوم، أبرزهم أحمد عز وأحمد السقا وكندة علوش والراحل خالد صالح، هذه المرة بشكل مختلف خاصة أن فيلم "النداهة" هو الفيلم الأول لصناعة السينما الصوتية، ويعتمد على خلق مؤثرات صوتية ودرامية تضع المستمع في جو مشوق، أملا في حصوله على الاستمتاع والإثارة والترقب.

ويدور الفيلم حول الطبيب الشاب هارون الذي يقرر الذهاب بعيدا إلى ريف مصر، كي يعيش على ذكريات حبيبته المفقودة، إلا أنه يقع في مواجهة أسطورة "النداهة".

وقررت شركة "O2 Media" المنتجة للفيلم الذي يشارك في بطولته عمرو القاضي ولبنى ونس، ومن تأليف وإخراج خالد المهدي، عرضه قريبا في مصر وعدد من دول الوطن العربي.

ومنذ مشاركتها في فيلم "إبراهيم الأبيض" عام 2009، لم تقدم حنان ترك أية تجربة سينمائية سوى مشاركتها بفيلم "المصلحة" قبل 7 سنوات، حيث اعتمدت على تقديم عدد من الأعمال الدرامية التي قامت فيها بدور البطولة، قبل أن تختفي لسنوات وسط أقاويل تحدثت عن اعتزالها التمثيل.