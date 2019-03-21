أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على البلاغ المقدم ضدها

في أول تعليق من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على البلاغ المقدم ضدها، ويتهمها بالإساءة إلى مصر بسبب ما ذكرته في حفلها الذي أقيم بدولة البحرين قبل أيام، أصدرت المطربة المصرية بياناً عبر مكتب محاميها الدكتور حسام لطفي، أعربت من خلاله عن انزعاجها من الترويج إلى أنها أساءت إلى مصر بعبارة ذكرتها في حفلها الغنائي.

وأوضحت أنها تحدثت في الحفل ردا على طلب الجمهور منها أن تقدم أغنية "ما شربتش من نيلها"، فكان رفضها أن تغنيها لسبق اتهامها في جنحة مباشرة، وذلك في الواقعة التي عرفت إعلاميا بواقعة البلهارسيا.

موضوع يهمك فصل جديد تكتبه المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب في فصول أزماتها المتكررة، بعدما قدم بلاغ إلى النائب العام المصري يتهمها... إيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء وإحالتها للتحقيق ثقافة وفن

وطالبت شيرين جمهورها بعدم الالتفات لأقوال مكذوبة ومقطوعة من سياقها، حيث أصبح ذلك عادة يحرص عليها من يتربص بمصر وبها.

وأسفت شيرين عبد الوهاب أن يكون دليل إدانتها ممن سارع إلى شكواها، مجرد أقوال مرسلة من مقدم برنامج معروف بمواقفه العدائية من مصر كلها.

وطمأنت شيرين جمهورها بكونها ستظل تغني لإسعاد محبيها، وكلفت محاميها بالتصدي لهواة الصيد في الماء العكر، كما انتهزت الفرصة للتأكيد على رفضها المزايدة على حبها وانتمائها وولائها، وكذلك تقديرها للجهود المبذولة من حكومتها ورئيسها لدفع مصر إلى موقع الريادة لتحتل المكانة التي تستحقها عربيا.