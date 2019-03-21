بمقر اليونسكو.. أمسية شعرية للأمير بدر بن عبد المحسن

يطلق مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية" بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وبالتعاون مع مؤسسة بدر بن عبد المحسن الحضارية، الخميس 21 مارس 2019، في مقر "اليونسكو" في باريس، أمسية شعرية خاصة بالأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن تحت عنوان "ناي".

ومن المنتظر أن يلقي الأمير بدر بن عبد المحسن ما بين 12 و 14 قصيدة مع ترجمة مباشرة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وسط حضور دبلوماسي وثقافي عربي وعالمي، ومسؤولين في عدد من الدول الأعضاء بمنظمة "اليونسكو".

حسين الجسمي سفير النوايا الحسنة عازفا"

ويصاحب الأمسية معرض فني يحتوي على لوحات فنية من لوحات الأمير بدر بن عبد المحسن الثقافية، في حين يشارك الفنان حسين الجسمي السفير فوق العادة للنوايا الحسنة، بمعزوفة فنية خلال الأمسية لأول مرة من على خشبة مسرح اليونسكو.

ويأتي تنظيم هذه الأمسية امتداداً للشراكة بين مؤسسة مسك الخيرية ومنظمة اليونسكو، التي تتضمن إقامة أنشطة مشتركة تعزز من الروابط الثقافية والفكرية بين السعودية ومنظمة اليونسكو والعديد من الدول الأعضاء لديها، بهدف تعزيز حضور الثقافة السعودية دوليا.

كما يعكس تاريخ انعقاد هذه الأمسية وهو اليوم العالمي للشعر، أهمية خاصة في تقديم أحد أهم رواد الشعر السعودي، وإبراز تطور الحركة الشعرية في المملكة العربية السعودية، من على منصة المنظمة العالمية الرائدة في مجال الثقافة والأدب.

وفي هذه الأمسية الشعرية الخاصة بالأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، الذي يشكل أيقونة ثقافية فنية شعرية سعودية مجددة، تضيء مقر اليونسكو مساء يوم الشعر العالمي، تضع مسك الخيرية ثقلها الخيري والثقافي للتواصل مع الشعوب الأخرى، وإبراز الدور الثقافي السعودي الذي يلعب الشعر فيه الدور الأبرز على مر التاريخ في حياة السعوديين على المستوى الشعبي، وعلى المستوى الرسمي في آن واحد، إلى أن بات سمة من سمات المكون الثقافي السعودي في العصر الحديث.