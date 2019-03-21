هؤلاء أشهر من قدمن دور الأم في السينما المصرية

في الحادي والعشرين من شهر مارس كل عام، يحين موعد الاحتفال بعيد الأم نظرا للعطاء الذي تقدمه الأم طيلة مسيرتها، ذلك المشهد الذي لم يغب عن السينما المصرية.

وتتواجد أيقونات فنية اشتهرت بتقديم دور الأم على مدار سنوات طويلة، حتى صارت مثالا للأمومة على مدار التاريخ، بعدما عرفت بطيبتها وحنانها على أبنائها الذين كانوا يكبرونها في العمر ببعض الأعمال.

كريمة مختار أشهر من أجادت تقديم دور الأم، حيث تسبب دورها في مسلسل "ماما نونة" في ابتكار دمية تحمل اسم الشخصية التي قدمتها بالمسلسل وظلت عالقة بأذهان الجميع.

الفنانة التي رحلت عن عالمنا قبل عامين، برزت في دور الأم بعدد كبير من الأعمال، أشهرها مسرحية "العيال كبرت" التي انتصر فيها الأبناء بالنهاية لوالدتهم التي ظلت تضرب مثالا في تفضيل مصلحة أبنائها وأسرتها.

ويبدو أن بداية كريمة مختار التي جاءت من خلال برامج الأطفال بالإذاعة، هي من ساعدتها على إجادة الأمر، خاصة أنها كانت تواجه رفضا من عائلتها للعمل في السينما، قبل أن تتزوج نور الدمرداش ويمنحها تلك الفرصة.

أمينة رزق أم لم تتزوج

وتعد الفنانة أمينة رزق واحدة من أهم الممثلات اللاتي برعن في تقديم دور الأم على الرغم من كونها لم تتزوج طيلة حياتها، إلا أن أدوارها كانت تجسيدا حرفيا للأمومة.

لحظات من الرفق واللين والحنان، ولحظات أخرى من الصلابة التي يتم توظيفها لإظهار صورة الأم كما يجب أن تكون، هكذا ظهرت أمينة رزق في أدوارها التي كان أشهرها "شفيقة القبطية.. العار.. أمهات في المنفى".

الفنانة فردوس محمد التي رحلت وهي في الـ 55 من عمرها بعد مداهمة السرطان لها، كانت واحدة من أهم النجمات اللاتي قدمن دور الأم على الرغم من كونها لم ترزق بالأبناء بعد زواجها مرتين، كما أن والدها توفي وهي صغيرة.

فردوس محمد التي قدمت دور الأم لنجوم يكبرنها في العمر، لم تكن شخصيتها التي تظهر فيها بأعمالها هي شخصيتها الحقيقية، إلا أن صناع السينما قرروا استثمار نجاحها في تلك الزاوية فحصروها في تلك النوعية من الأدوار.

أمهات بلا أبناء

وبعد نجاحها في تلك النوعية من الأدوار، قدمت الفنانة فردوس محمد زميلتها عزيزة حلمي، ورشحتها للمخرج أحمد بدرخان الذي قدمها بفيلم "قبلني يا أبي".

وبرعت عزيزة حلمي في تقديم تلك الأدوار، ويبدو أن تجربتها الصعبة كان لها دور في ذلك، بعد وفاة ابنها في سن صغيرة، ولم ترزق بعده بالأبناء.

الفنانة الراحلة شادية كان لها ظهور مميز بأدوار الأم، كما قدمت أغنية تظل عالقة في الأذهان لسنوات طويلة، تحمل اسم "سيد الحبايب"، والتي قدمتها بإحساس لا يوصف ضمن أحداث فيلم "المرأة المجهولة".

وكانت أمنية شادية التي كتبتها بخط يدها هي أن تنجب دستة أطفال إلا أن الأمر لم يتحقق، ولم ترزق بالأبناء طيلة حياتها، فقررت أن تربي أبناء أشقائها.