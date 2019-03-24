أحلام تطالب هاني شاكر بهذا الأمر لشيرين.. وهذا رده

مازالت توابع أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب مستمرة، وذلك بعد إيقافها عن الغناء وإحالتها للتحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية، على خلفية حفلها الأخير بالبحرين.

بعدما اعتبر البعض أن حديثها الساخر خلال الحفل يمثل إساءة إلى وطنها مصر، وهو ما تسبب في تقديم بلاغات إلى النائب العام المصري ضدها.

وأمام ما حدث، وجدت شيرين حملة تضامن من قبل بعض زملائها، كان على رأسهم المطربة أحلام التي غردت عبر "تويتر" قائلة "شيرين لما غنت "ما شربتش من نيلها" زدنا عشق لمصر.. شيرين احسها مثلي إنسانة طيبة وعفوية وأكيد ولاءها وحبها لبلدها لا يختلف عليه اثنان.. اليوم وبعد أن شاهدت الفيديو أنا أجزم بأنها لا تقصد الإساءة إلى بلدها.. وتتكلم عن نفسها.. وفي كل مرة تتورط بسبب كلامها على المسرح والكل يعلم بذلك تماما".

وتابعت أحلام حديثها قائلة "ورسالتي هذه المرة لكبيرنا في الفن وهرم الأغنية العربية وأمير الطرب ورئيس النقابة في مصر الأستاذ هاني شاكر أن يأخذ فنانة شرفت بلدها بنت مصر شيرين بعين الاعتبار وأن يوجهها كأب.. لأنك فعلا أب للجميع اعتبرها ابنتك وهي أكيد تعتبرك الأب الروحي للفن بالنسبة لها ولي وللجميع".

وأمام كلمات أحلام، رد نقيب الموسيقيين هاني شاكر على مطلبها بتغريدة قال فيها "الفنانة الكبيرة أحلام تقديري واحترامي لك.. ولروحك الطيبة الواضحة في رسالتك بخصوص شيرين التي اعتبرها أختا بل ابنة واحترم موهبتها جدا، وهي تعلم ذلك حين أبرمت الصلح بينها وبين الراحل حسن أبو السعود في منزلي بعد وقفها".

وتابع شاكر "وقمت فعلا بتوجيهها كأب مثلما قلت أنت في آخر مشكلة لها وحضرت معها التحقيق بنفسي ونصحتها بالامتناع عن الكلام غير المحسوب حفاظا على ما وصلت إليه من نجومية وتسأل في ذلك".

إلا أن شاكر كشف عن كون الأمر بات كبيرا قائلا "ولكن هذه المرة المزاح في نطاق الأمن القومي وصورة مصر أمام الوطن العربي.. والموضوع ليس في يدي، هناك تحقيق من مجلس الدولة والنقابة والقرار ليس قراري.. على الرغم من شخصنتها للموضوع".