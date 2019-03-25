شيرين توضح "الفرق بين جملتين".. وتتهم "قنوات مأجورة"

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة جديدة إلى جمهورها، على خلفية الأزمة المثارة حولها بسبب ما ذكرته في حفلها الأخير بالبحرين.

وعبر حساباتها الرسمية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي كتبت شيرين "عاوزة أتكلم من قلبي مع كل واحد من أهل بلدي الحبيبة، ومن أهلي وأصدقائي وزملائي، اللي قدروا يفهموا ويصدقوا إني لا يمكن أسيء لبلادي اللي أنا كلي من خيرها ولا يمكن أنكر فضلها علي.. بجد بشكركم وبحبكم.. وبعتذر للي أساء فهمي من كل قلبي".

وتابعت شيرين رسالتها موجهة حديثها إلى من أسمتهم بالقنوات المأجورة المتواجدة خارج مصر، وهي تلمح إلى قنوات تابعة لجماعة الإخوان، مؤكدة أن هذه القنوات أخرجت كلامها من سياقه وحاولت استغلاله ضد بلادها، إلا أنها ردت عليهم قائلة "بلدي خط أحمر.. وعمركم ما هتفرقوا بيني وبينها".

موضوع يهمك تداول رواد مواقع التواصل في مصر الفيديو الذي تسبب في قرار وقف المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء وإحالتها للتحقيق.وظهرت... شاهد الفيديو الذي تسبب في وقف شيرين عن الغناء سوشيال ميديا

كما أشارت إلى كون ما كتب عنها ونسب إليها في الصحافة غير صحيح، وهو "ما يستطيع الجميع التأكد منه عبر الفيديو المنشور" وفق قولها.

وتابعت شيرين قائلة "ما قيل على لسان النقابة والصحافة إني قلت (أنا هنا أتكلم براحتي عشان اللي بيتكلم في مصر بيتحبس).. وطبعاً ده مش حقيقي وما قلتهوش، لأن الكلمة بتفرق"، مؤكدة أنها قالت نصاً "أنا هنا أتكلم براحتي عشان في مصر ممكن يسجنوني"، معتبرة أن هناك اختلافاً كبيراً بين الجملتين، وأنها كانت تتحدث عن موقف شخصي حينما كانت تمزح على المسرح في حفلها بالشارقة، وتسبب الأمر في صدور حكم ضدها قبل أن تستأنف عليه، كما واجهت جنحة بسبب نفس الفعل.

واختتمت شيرين كلامها قائلة "هذا ما كنت أقصده والله أعلم بالنوايا.. بحبك يا بلدي مهما حصل.. ودايما تحيا مصر".