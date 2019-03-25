هاني شاكر عن أزمة شيرين: الموضوع هذه المرة كبير

لا تزال توابع أزمة الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، خلال حفلها الأخير في البحرين، مستمرة. وأصدرت نقابة الموسيقيين أمراً بإيقاف شيرين عن الغناء وإحالتها للتحقيق، بعدما اعتبر البعض أن حديثها الساخر خلال الحفل مثّل إساءة إلى وطنها مصر، ما تسبب في تقديم بلاغات إلى النائب العام المصري ضدها.

وفي مداخلة ضمن برنامج "تفاعلكم" الأحد، قال نقيب الموسيقيين المصريين، الفنان هاني شاكر، إن "أي حاجة بتمس مصر بتمس العالم العربي كله، وأي إساءة تخص مصر تخص العالم العربي كله".

وتابع شاكر: "كون شيرين اعتذرت مع الأستاذ عمرو أديب واعترفت بخطئها وأنها غلطت في مصر غلط كبير جداً هذه المرة، أنا قلت لها غلطة كبيرة أوي يا شيرين هذه المرة، إلى جانب الأخطاء الكثيرة التي عرضت في البرنامج، وكلها كانت بهزار وحسن نية، لكن مش كل حسن النوايا يعفي من العقاب".

وأضاف: "الموقف الذي أنا اتخذته هو موقف الدولة كلها، مش موقف النقابة فقط. في ناس كتير طبعاً في الدولة في مجلس الشعب، محامين، ناس في مناصب مهمة جداً جداً كلموني وأنا حاسس بالاستياء الذي حصل من الكلام الذي قالته. الموضوع هذه المرة كبير".

كما لفت شاكر إلى أن "الناس التي أخذت كلامها في قنوات معادية لمصر ما كانوش حاطين في بالهم حكاية حسن النية دي خالص لأنه في حدود لحسن النية وحدود للهزار وحدود للكلام. إحنا طالعين نغني مش طالعين نقول نكت ونسخر من بلدنا. هذا مرفوض تماماً"، مؤكداً: "أحترم طبعاً كل الفنانات اللواتي تعاطفن مع شيرين، لكن مصر أكبر من أن نسخر منها ونرمي كلام عليها".