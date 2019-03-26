معرض الإسكندرية للكتاب يسلط الضوء على المخطوطات العربية

مع إطلاق دورته الخامسة عشرة، يسلط معرض الإسكندرية للكتاب في مصر الضوء على المخطوطات العربية ودورها في استجلاء الماضي والحفاظ على التراث من خلال اختيار معهد المخطوطات العربية "ضيف شرف".



وتأسس المعهد عام 1946 في إطار جامعة الدول العربية ثم أُلحق بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) مطلع السبعينات، ويعمل على فهرسة المخطوطات وبناء قواعد بيانات لها ونشر الكتب المرجعية والنصوص المحققة والدراسات الخاصة بالمخطوط العربي.



من جهتها، قالت نائب مدير مكتبة الإسكندرية، هدى الميقاتي، في كلمة افتتاح المعرض الاثنين: "تهتم مكتبة الإسكندرية بنشر الوعي التراثي بين الجيل الجديد لذا كان اختيارها معهد المخطوطات العربية ليكون ضيف شرف معرض الإسكندرية الدولي للكتاب لترسيخ أهمية التراث في فكرنا المعاصر وتقديراً منا لدور المعهد الفعال في أحياء التراث العربي ونشره".



وتنظم المعرض مكتبة الإسكندرية بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين. كما تستمر أنشطة وفعاليات الدورة الحالية حتى السابع من إبريل/نيسان.

"عاصمة علمية"

من جانبه، قال مدير معهد المخطوطات العربية، فيصل الحفيان، في الافتتاح، إن "معرض كتاب الإسكندرية معرض مهم لأنه امتداد لتاريخ الاهتمام بالعلم، فالإسكندرية عاصمة علمية، والعواصم العلمية في تقديري ودون مبالغة هي فوق العواصم السياسية".



وتابع الحفيان: "يقدم المعهد في المعرض مجموعة كبيرة من الكتب، عشرات العناوين التي صدرت عام 2018، وهي متنوعة، علماً بأن النشر ليس هو كل عمل المعهد بل هو واحد من الخطوط التي يعمل عليها المعهد".



وبجانب جناحه الزاخر بالإصدارات، تقام الثلاثاء ندوة تتناول "جهود وإسهامات معهد المخطوطات العربية في الحفاظ على التراث العربي".



ويشمل برنامج معرض الإسكندرية للكتاب ندوات فكرية وأمسيات شعرية وعروضاً سينمائية وورش حكي وفقرات موسيقية وفنية إضافة إلى إحياء بعض المناسبات التي تواكب فترة إقامة المعرض.



ومن أبرز الفعاليات ندوة في 29 مارس/آذار بعنوان "الصناعات الثقافية ودور مؤسسات المجتمع المدني في نجاحها" وأخرى في 30 مارس/آذار بعنوان "الجامع الأزهر في كتابات الرحالة" يتحدث فيها رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إبراهيم الهدهد.



كذلك يحتفل المعرض بمرور 100 عام على ثورة 1919 بعدد من الندوات، من بينها ندوة "فن الكاريكاتير وثورة 1919" التي يتحدث فيها الفنان التشكيلي محمد عبلة ورسام الكاريكاتير عمرو فهمي.



وتجمع أمسية شعرية عربية ينظمها المعرض في 28 مارس/آذار بين السوري أبو صهيب فواز، واليمني زكريا الدهوه، والعراقي عذاب الركابي، والفلسطينية زينات أبو شاويش، والمصري ربيع السايح.