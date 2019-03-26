هاني شاكر "يطرد" مطربتين لسبب "أخلاقي"

قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، شطب مطربتين ومنعهما نهائياً من الغناء.

وشطب المجلس المطربة داليا مصطفى محمد الشهيرة بـ"لميس"، وفاطمة محمد جابر الشهيرة بـ"فيفي" من جداول النقابة ومنعهما من مزاولة المهنة.

وصدر القرار بعد أن توالت الشكاوى على النقابة ضد "المطربتين" بسبب "عدم التزامهما بمبادئ المهنة ولائحة النقابة السلوكية وإصرارهما على تقديم أغانٍ خليعة وبملابس عارية".

وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها شطب المطربتين، حيث سبق شطبهما لنفس السبب في العام الماضي، وتقدمتا بتظلم للفنان هاني شاكر رئيس مجلس إدارة النقابة، وقبل مجلس الإدارة التظلم واكتفى بالإنذار والتحذير.

وأضاف أن المطربتين عادتا مرة أخرى لتقديم أغانٍ خليعة ومبتذلة، فصدر قرار النقابة ضدهما بالشطب النهائي.