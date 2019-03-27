تصريحات صنفت مسيئة لمصر.. "النقابة" تلغي عضوية فنانين

ألغت نقابة المهن التمثيلية في مصر بقيادة أشرف زكي نقيب الممثلين، عضوية الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا، بعد تصريحاتهما التي اعتبرت مسيئة إلى مصر، وذهابهما إلى الكونغرس لتقديم شكاوى ضد بلدهما.

وقرر المجلس في اجتماعه الذي انعقد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، التبرؤ مما فعله الفنانان، واعتبار أنهما قاما بتصدير صورة غير حقيقية عن مصر تهدف إلى الإضرار بمصالح البلاد.

وقال بيان رسمي للنقابة صدر بعد اجتماع المجلس، إن نقابة المهن التمثيلية تعتبر ما حدث من الممثلين عمرو واكد وخالد أبو النجا "خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري"، إذ توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى لتحريكها باتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر".

وجاء في بيان النقابة: "تعلن نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضوية الفنانين والتبرؤ مما فعلاه، مؤكدة أنها لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها، ومحذرة إياهما من الانجراف وراء أصحاب المصالح والأجندات المعادية لمصر".

وكان الفنانان قد التقيا بأعضاء في الكونغرس الأميركي، وطالبا بتدخله لوقف التعديلات الدستورية في مصر.