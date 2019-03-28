شيرين عبد الوهاب تكشف سبب غيابها عن التحقيق

غابت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عن جلسة التحقيق التي عقدت بنقابة الموسيقيين، بسبب أزمة حفلها الأخير بالبحرين، واكتفت بتواجد محاميها الدكتور حسام لطفي.

ذلك الأمر الذي دفع البعض للتساؤل عن سبب غياب المطربة المصرية، خاصة أن لجنة التحقيق استقرت على التأجيل لحين حضور شيرين بنفسها.

إلا أن شيرين أصدرت بيانا عبر محاميها لتعرب عن تقديرها لقبول رئيس لجنة التحقيق اعتذارها عن عدم الحضور، حيث شاءت ألا تحضر في غياب نقيب الموسيقيين، هاني شاكر، الذي يتواجد خارج مصر.

مشيرة إلى كونها تحرص كل الحرص على أن تحتمي بنقابتها في حضوره، ومن ثم كان القرار بالتأجيل أسبوعين بناء على طلبها.

وأكدت شيرين أنها أوفدت محاميها ليبدي دفاعها المتمثل في بطلان قرار الإحالة، لعدم صدوره من مجلس النقابة واستناد الشكوى إلى أقوال مرسلة لعابر سبيل معروف بأنه من أدعياء الشهرة، ومتهم في جنحة بانتحال درجة دكتوراة من جامعة بوسطن الأميركية.

كما أن البلاغ أرفق به تسجيل لثوان معدودة من حفل غير مسجل وغير مذاع، وهو فيديو تعرض لعملية مونتاج ظالمة، وأطلقه إعلامي مصري يضمر لمصر السوء في السر والعلن، ويعمل في إذاعة تبث برامجها من تركيا.

وتمسك محامي شيرين بانعدام قرار الوقف عن العمل، حيث لا تملكه نقابة المهن الموسيقية طبقا لقانونها، لأن الوقف تدبير احترازي ولا ينطبق إلا على العاملين مع حقهم في قبض الأجر.

وأكدت شيرين على كونها لم ولن تسمح لأحد بالإساءة إلى مصر بمناصرة من يتربصون بمصر ويريدون بها سوءا، ولا تقبل أن يحصل الإعلامي المعارض المقيم بتركيا باتهامه الظالم لها على مصداقية لم تكن أبدا له.