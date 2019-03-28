مفاجأة.. انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

أعلن الفنان المصري، أحمد سعد، انفصاله عن زوجته الفنانة، سمية الخشاب، بعد زواج دام 18 شهراً.

وكتب الفنان على صفحته الشخصية على "فيسبوك" صباح اليوم خبر انفصاله عن سمية الخشاب، مؤكداً أنه يتمنى لها السعادة، وأن يمنحه الله الحب والعطاء لكي يقدمه لأولاده.

وكان سعد قد تزوج الفنانة سمية الخشاب في أكتوبر من العام 2017 بعد سلسلة طويلة من الشائعات، كانا يقومان معاً بنفيها في كل مرة.

حينها، أهدى المطرب المصري زوجته أغنية جديدة بعنوان "أجمل حب"، قال فيها إهداء إلى حبيبتي وشريكة عمري سمية.

وبث سعد الأغنية على قناته على اليوتيوب قبل ساعات قليلة من عقد قرانهما الذي أقيم بحضور الأصدقاء والمقربين.

شائعات زواج الخشاب وسعد شغلت الوسط الفني والإعلامي المصري طيلة عام كامل قبل زواجهما، وكانا في كل مرة يعلنان النفي.

وأكدت الفنانة ريم البارودي التي سبق خطبتها على المطرب المصري 3 مرات أن هناك علاقة قوية تربط بين سمية الخشاب وأحمد سعد، وأنهما اتفقا على الزواج.

وسبق لأحمد سعد، وهو شقيق الفنان عمرو سعد، أن أعلن بالفعل خطبته على الفنانة ريم البارودي 3 مرات، وكان يقوم بالإعلان عن فسخ الخطبة دون مبرر ثم سرعان ما يعلن عودته إليها.

سعد كان متزوجا من سيدة من خارج الوسط الفني، وله طفلان منها.