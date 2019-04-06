شاهد خالد عبدالرحمن وجمهوره.. طرب وعشق لا ينتهي

ليلة طربية كبيرة أحياها مساء الجمعة الفنان خالد عبدالرحمن، على مسرح جامعة الأميرة نورة بالعاصمة الرياض، بمشاركة الفنان عبدالعزيز المنصور بدعم من الهيئة العامة للترفيه.

وتألق خالد وظهرت شخصيته الطربية على المسرح وسط تفاعل الجمهور، الذي كان منتشياً على وجه الخصوص مع روائع التسعينيات لنجمهم الأول.

وفي البداية أشعل خالد عبدالرحمن حماس الجمهور بأغنية وطنية جديدة بعنوان (في ظل تاج الملوك) من كلمات الأمير محمد بن عبدالعزيز استقبلها الحضور بحفاوة كبيرة.

وعاد الفنان خالد عبدالرحمن بجمهوره إلى فترة التسعينيات بمجموعة من الأغنيات التي تجلى فيها إحساسه ومنها: "تقوى الهجر" و"بقايا جروح" و"تذكار" وغنوا معه على إيقاع "رعش قلبي" في لقطة بادلهم فيها خالد المحبة على طريقته.

كما قدم عدداً من الأغاني التي لها ذكريات بينه وبين جمهوره ومنها "الحزن الأكيد" و "أنتِ أجمل" و "يا صاحبي".

وفي ختام وصلته الغنائية وبعد خروجه من المسرح تحلقت الجماهير حول الفنان خالد عبدالرحمن لالتقاط الصور التذكارية معه.

وخلال هذه الحفلة واصل جمهور الفنان خالد التأكيد على أنه رقم صعب ومثال للجمهور العاشق الذي يساند نجمه في كل المراحل.