مايك جاغر يتعافى بعد تغيير صمام في القلب

قال مايك جاغر المغني الرئيسي لفريق رولينغ ستونز إنه يتعافى بعدما خضع لجراحة في القلب، أدت إلى تأجيل جولة للفريق في أميركا الشمالية.

وذكرت تقارير إعلامية أن المغني البالغ من العمر 75 عاما خضع لجراحة لتغيير صمام في القلب في نيويورك هذا الأسبوع.

ولم يقدم جاغر وممثلوه أي تفاصيل بشأن الجراحة، لكنهم قالوا إنها جرت بشكل جيد.

Thank you everyone for all your messages of support, I’m feeling much better now and on the mend - and also a huge thank you to all the hospital staff for doing a superb job. — Mick Jagger (@MickJagger) April 5, 2019

وقال جاغر على تويتر "شكراً للجميع على كل رسائل الدعم، أشعر بتحسن كبير الآن وأتعافى، وكل الشكر أيضا لجميع العاملين في

المستشفى على القيام بعمل رائع".

وصرّح وكيله في الولايات المتحدة بأن العملية كانت ناجحة وتوقع أن يتعافى جاغر تماما.

فيما أكدت مجلة بيلبورد أنه من المتوقع الآن أن تبدأ جولة رولينغ ستونز في يوليو تموز.