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مايك جاغر يتعافى بعد تغيير صمام في القلب

المصدر: دبي - العربية نت
مايك جاغر
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قال مايك جاغر المغني الرئيسي لفريق رولينغ ستونز إنه يتعافى بعدما خضع لجراحة في القلب، أدت إلى تأجيل جولة للفريق في أميركا الشمالية.

وذكرت تقارير إعلامية أن المغني البالغ من العمر 75 عاما خضع لجراحة لتغيير صمام في القلب في نيويورك هذا الأسبوع.

ولم يقدم جاغر وممثلوه أي تفاصيل بشأن الجراحة، لكنهم قالوا إنها جرت بشكل جيد.

وقال جاغر على تويتر "شكراً للجميع على كل رسائل الدعم، أشعر بتحسن كبير الآن وأتعافى، وكل الشكر أيضا لجميع العاملين في
المستشفى على القيام بعمل رائع".

وصرّح وكيله في الولايات المتحدة بأن العملية كانت ناجحة وتوقع أن يتعافى جاغر تماما.

فيما أكدت مجلة بيلبورد أنه من المتوقع الآن أن تبدأ جولة رولينغ ستونز في يوليو تموز.

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#نيويورك

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