ماجدة الرومي في حفل خيري بمصر.. ورسالة من إلهام شاهين

أحيت ماجدة الرومي حفلاً غنائياً بالقاهرة، ضمن مشاركتها بحملة خيرية لصالح القرى الفقيرة في مصر، حيث ذهب العائد المادي الخاص بالحفل إلى عدد من الأعمال الخيرية.

وأعربت ماجدة الرومي في البداية عن سعادتها دائماً بالتواجد في مصر "التي تعتبر بمثابة حضن الأم الذي يحتضن العرب جميعاً".

كما أكدت أنها "عاهدت الله" على العمل الإنساني، وأن تكون "صوت من لا صوت له"، معتبرةً أنها لم تحضر من أجل الشهرة على حساب المعدومين وإنما من أجل العمل الإنساني، كما أنها ستلبي أية دعوة مكتملة الشروط تصلها من أجل عمل الخير.

ماجدة الرومي التي حملت العلم المصري خلال الحفل وقامت بتقبيله، كما قدمت أغنية "احلف بسماها وبترابها"، شهد حفلها تواجد إلهام شاهين وهاني رمزي وعدد كبير من الشخصيات.

وتشارك السيدة ماجدة الرومي ضمن حملة خيرية تواجدت بسببها خلال الفترة الماضية في صعيد مصر، كما وجهت الدعوة لأصدقائها من الفنانين المصريين وخصت بالذكر يسرا وإلهام شاهين من أجل المشاركة عبر مقاطع فيديو قامت بتصويرها.

من جانبها، وجهت الفنانة المصرية إلهام شاهين رسالة إلى السيدة ماجدة الرومي بعد الحفل الغنائي، بعدما نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة تجمعها بماجدة الرومي وهاني رمزي خلال تواجد ماجدة الرومي بمصر.

وعلقت عليها قائلة "ماجدة الرومي النجمة الكبيرة والصديقة الغالية على قلبي جدا.. نورتي مصر وشرفتيها وفرحتي قلوب ناس كتير بيحبوكي".

وتابعت إلهام حديثها قائلة "تستاهلي كل الخير يا صاحبة القلب الكبير والفن الراقي العظيم الذي ينشر الفرح في أنحاء الدنيا.. بحبك وبحترمك وبعتز بصداقتك".