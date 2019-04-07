وفاة الفنان المصري إسماعيل محمود

غيب الموت الفنان المصري إسماعيل محمود في الساعات الأولى من صباح الأحد إثر وعكة صحية تعرض لها، وذلك عن عمر يناهز الـ 69 عاماً.

وسيتم تشييع جثمان الراحل من محافظة الإسكندرية مسقط رأسه بعد صلاة العصر، ويقام العزاء في نفس التوقيت.

وأعلنت الكاتبة ريم خيري شلبي ابنة الأديب الراحل خيري شلبي عن الأمر عبر حسابها على "فيسبوك"، حيث كتبت قائلة "خبر مزعج جداً على الصبح.. وفاة صديقي وصديق أبويا الفنان إسماعيل محمود.. اللهم اغفر له وتقبله مع الصالحين".

إسماعيل محمود ولد بمحافظة الإسكندرية في يناير عام 1950، درس القانون والتحق بعدها بمعهد الفنون المسرحية، وقدم عدداً من الأدوار الصغيرة في بداية مسيرته الفنية.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها الراحل مسلسل "ليالي الحلمية" حيث قدم شخصية "زاهر"، كما شارك في مسلسل "العصيان" و "أم كلثوم" و "زيزينيا"، فيما كان الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة" هو آخر الأعمال التي يشارك فيها الراحل قبل عامين.