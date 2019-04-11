شيريهان تنعى رفيق دربها محمود الجندي: وداعا يا حبيب رزة

‏نعت الفنانة الكبيرة شريهان الفنان محمود الجندي، الذي تُوفي صباح الخميس، عن عمر ناهز 74 عامًا، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

ونشرت شريهان صوراً لها برفقة الفنان الراحل من أشهر أعمالهما "علشان خاطر عيونك".

وكتبت على صفحة الإنستغرام الخاصة بها "وداعاً يا حبيب عروسة البحور، وداعاً يا حبيب رزة، وداعاً يا ويا ويا وياااه !!! وداعاً يا زميلي المحترم الملتزم المبدع والموهوب موهبة خاصة جداً، وداعاً يا صديقي الإنسان الطيب الصادق الجميل، وداعاً يا عاشق الفن.. ستظل حياً ترزق في نفسي وقلبي.. إنا لله وإنا إليه راجعون. "لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى... فلنصبر ولنحتسب" #محمود_الجندي البقاء لله".

ومسرحية "علشان خاطر عيونك" من ﺇﺧﺮاﺝ حسين كمال، ﺗﺄﻟﻴﻒ بهجت قمر، وبطولة الفنان فؤاد المهندس، شريهان، سهير الباروني، المنتصر بالله، وتدور حول رجل يرث كباريه، من أخيه ويجد نفسه مضطرا لإدارته ورعاية فتاة شابة تحلم بأن تعمل راقصة استعراضية.

ورزة هو اسم شخصية شيريهان في المسرحية، وكان محمود الجندي هو الشاب التي تجمعهما علاقة حب في المسرحية.

وفي وقت سابق، علق الفنان محمود الجندى، عن شائعة إعجابه بالفنانة شريهان أثناء تقديمها مسرحية "علشان خاطر عيونك"، قائلا: "شيريهان أنا مؤمن بها، مش معجب بها فقط، هى إنسانه عايشه بقلبها وتحس بمشاكل الناس وتدخل بقوة لحلها".