شيريهان تنعى رفيق دربها محمود الجندي: وداعا يا حبيب رزة

وداعاً يا حبيب عروسة البحور، وداعاً يا حبيب رزة، و وداعاً يا ويا ويا وياااه !!! وداعاً يا زميلي المحترم الملتزم المبدع والموهوب موهبة خاصة جداً، وداعاً يا صديقي الإنسان الطيب الصادق الجميل، وداعاً يا عاشق الفن .. ستظل حياً ترزق في نفسي وقلبي .. إنا لله وإنا إليه راجعون. "إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى... فلتصبر ولتحتسب" #محمود_الجندي #البقاء_لله .