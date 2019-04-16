من هي الفنانة المصرية إنجي أفلاطون التي احتفى غوغل بذكراها؟ 

احتفل محرك البحث العالمي غوغل اليوم الثلاثاء، بذكرى ميلاد الفنانة التشكيلية المصرية إنجي أفلاطون بمناسبة مرور 95 عاما على ميلادها.

اسمها إنجي حسن أفلاطون من مواليد 16 أبريل في العام 1924 في مصر لعائلة أرستقراطية، وتعلمت ودرست بأرقي المدارس، ومع سنواتها الأولى ظهرت موهبتها الفنية في الرسم، واستقدم لها والدها معلما لكي يعلمها هذا الفن، ثم ألحقها والدها بعد ذلك باستديو خاص لتعلم الرسم لكنها تركته لرفضها دراسة الرسم الإملائي.

كان الفنان التشكيلي كامل التلمساني صاحب الدور البارز في حياه إنجي أفلاطون حيث وجهها نحو التعمق في دراسة تاريخ الفنون وفلسفة الجمال، وبعدها اتجهت الفنانة المصرية إلى استخدام السريالية كمنهج للتعبير عن نفسها فنيا، وتجسد ذلك في لوحاتها: الوحش الطائر والحديقة السوداء وانتقام شجرة.

بدأت مشوارها الفني مع جماعة الفن والحرية التي ضمت بين أعضائها مشاهير الفن التشكيلي بمصر مثل محمود سعيد وفؤاد كامل ورمسيس يونان ومجموعة من النقاد منهم البير قصيري وجورج حسين و لطف الله سليمان.

في عام 1951 قدمت معرضها الأول الذي غلب عليه الطابع الواقعي الاجتماعي، ثم بدأت تحمل أدوات الرسم وتتجول بها في القرى والنجوع في مصر، حيث رسمت غروب الشمس وشراع المراكب الصغيرة، والحقول والطبيعة، والنساء بالحقول، ومواسم الحصاد، وقدمت أروع اللوحات عرضتها في 26 معرضا أقيم لها في مختلف مدن العالم.

من أشهر لوحاتها جمع الذرة وحاملة شجرة الموز وجمع البرتقال وسوق الجمال وصياد بلطيم.

اعتقلت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومكثت بالسجن 4 سنوات وعقب خروجها واصلت مشوارها الفني ورسمت لوحات تعبر عن مصر وقراها وشعبها ومعالمها.

صدرت لها عدة كتب منها كتاب 80 مليون امرأة معنا ونحن النساء المصريات والسلام والجلاء، وتوفيت في 17 أبريل من العام 1989.